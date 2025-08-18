Tzamarche gourmande et soirée guinguette
Salle polyvalente | Kembs 52€ adultes | 42€ adultes sans alcool | 26€ (6-12 ans) | Clôture des inscriptions le 28 août Le samedi 13 septembre 2025, la commune de Kembs, en Alsace, accueillera la 1ère édition de la Tzamarche gourmande, un événement original mêlant promenade, gastronomie locale et ambiance conviviale. Organisée par l’association Tzama, cette marche gourmande en Alsace promet une journée savoureuse et festive pour petits et grands. Une marche gourmande à Kembs au cœur de la nature Sur un parcours de 7 km, les marcheurs auront l’occasion de découvrir le village de Kembs, la forêt de la Hardt, l’école Tzama ou encore la ferme de l’Archipel, tout en profitant de 6 stands de restauration en plein air. Entre mets gourmands et spécialités du terroir, chaque étape ravira vos papilles ! Les départs se feront toutes les 20 minutes entre 10h30 et 13h30 depuis la salle polyvalente de Kembs. Une organisation fluide pensée pour profiter pleinement de l’expérience, en petits groupes. Attention, nombre de places limité ! Clôture des inscriptions : le 28 août 2025 Un menu gourmand et local pour la Tzamarche Côté restauration, Traiteurs Créateurs sera aux fourneaux pour proposer des plats originaux à chaque étape. Vous retrouverez également les bretzels et pains de l’Enfariné, les fromages affinés de Maître Antony et une sélection de boissons proposées par des cavistes et fournisseurs locaux : Bière artisanale de la Brasserie Bicéphale Vins du Clos 3/4, Jean Walch, Au Fil du Vin Libre, Le Monde du Vin et Enoteska Et pour finir en beauté : du champagne de chez Hugo Oliver, dénicheur de bulles. Entre dégustations, balade champêtre et ambiance chaleureuse, cette marche Tzama est l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir les richesses de notre territoire… tout en partageant un bon moment entre amis ou en famille. Une soirée guinguette ouverte à tous pour prolonger le plaisir Et ce n’est pas tout ! Après l’effort, place à la détente avec une soirée guinguette dès la fin de la marche : buvette, tartes flambées et concert acoustique au programme. Cette seconde partie de la journée est gratuite et ouverte à tous, même à ceux qui n’ont pas participé à la marche. La soirée débutera à 18h à la salle polyvalente de Kembs. Cette marche gourmande est proposée par l'association Tzama et son école pas comme les autres, où nature et pédagogie active font bon ménage.
Lieu
68680 Kembs
Date
du 13 septembre 2025 à 10h30
au 13 septembre 2025 à 22h00