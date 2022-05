Cet artiste c’est Harry Styles. L’ex One Direction sera au cinéma dans le film “Don’t Worry Darling”, un thriller. On suivra l’histoire d’une femme au foyer vivant dans une communauté expérimental et cette même femme soupconnera son mari (Harry Styles) de lui cacher un lourd secret. Le film sera disponible le 21 Septembre au cinéma.