“Eurovision France, c’est vous qui décidez!” approche à grands pas. L’émission sera diffusée le premier samedi de mars sur France 2.

On vous rappelle qu'”Eurovision France” permet au public et à un jury de départager 12 candidats afin de désigner lequel ira représenter notre pays lors du prestigieux concours de l'Eurovision.

Aujourd’hui on connaît le nom des 12 finalistes !

Parmi les prétendants : Elia, protégée de Mylène Farmer, Cyprien Zeni, finaliste de the Voice saison 10, le duo SOA révélé aussi dans the voice etc … Mais surtout, il y a un candidat haut-rhinois en compétition. Il s’appelle Elliot, il a 24 ans et est originaire de Ribeauvillé.

Auteur-compositeur-interprète et doubleur, il a participé à The Voice à ses 16 ans. Aventure qui lui a laissée un souvenir impérissable : “C’est vraiment un superbe souvenir. C'est là où tout a commencé. Après, je suis allé vivre à Paris pour vivre de la chanson.” nous explique-t-il.

Depuis Elliot a sorti un EP, il a intégré la chaîne youtube Cover Garden qui cumule près de 400.000 abonnés. Mais surtout Elliot va tenter sa chance à “Eurovision France” avec son titre La tempête. Une balade qu’il a co-écrite, une belle chanson qui parle d’amour !

Ce concours, Elliot le prépare plutôt sereinement : “ J’étais bien plus stressé pendant la phase de casting” dit Elliot avec le sourire avant d’ajouter : “ La pression est un peu redescendue quand j’ai reçu une réponse positive pour ma participation à l’émission. je pense que le stress va remonter quelques jours avant le prime et juste avant la prestation mais ce sera du bon stress je pense. “

Mais Elliot précise bien que ce concours, il le prépare depuis longtemps : “ Je vis Eurovision depuis septembre. On passe le casting depuis septembre. C’est un peu un entraînement marathon. il faut une hygiène de vie impeccable. On répète beaucoup, on chante beaucoup. C’est assez prenant et fatiguant surtout en ce moment car on fait beaucoup de promo. C'est intense mais c’est assez cool !”

Elliott fera donc parti des 12 candidats d’“Eurovision France : c'est vous qui décidez". Il sera face à un jury composé notamment de Elodie Gossuin, Joyce Jonathan, Agustin Galiana et bien d’autres encore. La présidente du jury ne sera nulle autre que Jenifer!

Le public aura aussi son mot à dire. Nous pourrons alors soutenir le candidat alsacien Elliot. "Eurovision France, c'est vous qui décidez" sera diffusée le 5 mars prochain sur France 2.