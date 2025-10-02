Il est connu pour ses rôles dans The Mask, Ace Ventura, détective chiens et chats ou encore Dumb and Dumber... L'acteur Jim Carrey recevra un César d'honneur lors de la prochaine cérémonie des César, le 27 février à l'Olympia, annoncent l’Académie des arts et techniques du cinéma et Canal+. Il succédera à l'actrice Julia Roberts et au réalisateur Costa Gavras honorés lors de la dernière cérémonie des César.