C'est l'association inattendue de la rentrée ! Moby a fait appel à Nicola Sirkis, le leader d'Indochine, pour un nouveau morceau : "This Is Not Our World (Ce n'est pas notre monde)". Un titre qui fait écho aux dangers qui menacent le monde ces dernières années comme le dérèglement climatique, les incendies, la crise du Covid, la guerre en Ukraine ou encore le droit à l'avortement abrogé aux Etats-Unis