Le groupe, pionnier du rock alternatif, a révélé qu'il reviendra à Lyon, 25 ans après son dernier concert dans la ville.

Et cette nouvelle date s'annonce comme un événement. Le groupe américain, désormais mené par Emily Armstrong, s'arrêtera à l'OL Stadium dans le cadre de sa grande tournée européenne "From Zero World Tour". Un show unique en France en 2026, prévu pour le 16 juin.

Ouverture de la billetterie ce vendredi 06 juin à 12H.

Pour rappel, Linkin Park sera en concert en France à Paris cet été. Date prévue pour le 11 juillet au Stade de France. C'est complet !