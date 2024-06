La chanteuse ultra populaire Taylor Swift brille encore une fois par sa générosité. Elle vient de faire des dons en faveur de banques alimentaires, les Cardiff Foodbank, au Royaume-Uni. Le montant exact des dons n’a pas été dévoilé mais on sait qu’ils permettront de servir plus de 10 000 repas à des personnes dans le besoin. C’est le don le plus important d'un individu que l'organisation ait jamais reçu. Bravo pour cette belle générosité !

Taylor Swift qui est habituée aux dons. Elle fait régulièrement dons d’une partie de sa fortune. Fin 2023, elle avait notamment fait don d'un million de dollars - soit l'équivalent de 930.000 euros environ - pour aider les habitants du Tennessee ravagé par les tornades.