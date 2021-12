Ça fait maintenant un an que les 2 frères Bigflo et Oli se font discrets. Ils avaient besoin d’une pause dans leur carrière, loin de la scène et des réseaux sociaux. Et c’est justement sur les réseaux sociaux qu’ils ont enfin pris la parole. Ils ont annoncé que leur nouvel album avançait bien mais qu’il leur fallait encore un peu temps. Ils ont malgré tout, plus que hâte de retrouver leur public.