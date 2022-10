Orelsan a confirmé une collaboration avec une chanteuse qu’on adore et cette chanteuse c’est Angèle ! Un duo en préparation. Mais pour l'instant on en sait pas plus. En fait plusieurs détails, plusieurs infos plus précises pourraient être dévoilées dans la partie 2 du documentaire consacré à Orelsan. Montre ça à personne. Rendez-vous le 13 octobre sur Prime Vidéo pour découvrir de documentaire et donc pour en savoir plus sur ce featuring entre Angèle et Orelsan.