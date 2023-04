Brad Pitt a officiellement dit adieu à sa villa de Los Feliz, près de trente ans après l'avoir achetée, en 1994.

Il a vendu sa villa de Los Angeles à 36 millions d'euros alors qu’il l’avait acheté pour "seulement" 1,7 million de dollars à l'époque.

La maison possède une superficie de 621 mètres carrés et comprend six chambres et sept salles de bains. Brad Pitt cherchait "quelque chose de plus petit" et il a donc trouvé un manoir de 300 mètres carrés en Californie pour une somme de 40 millions de dollars.