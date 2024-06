Pour les riverains de la zone piétonne, l’entrée dans le secteur piétonnier ne sera pas possible entre 7h et 10h30. Pour sortir de la zone piétonnière entre 7h et 10h30 sans croiser le circuit de la Flamme olympique, il faudra emprunter les rues du Couvent afin de rejoindre la rue Schlumberger. Le sens de circulation sera temporairement modifié dans les rues Bonbonnières et Franciscains.