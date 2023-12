Prochainement, un nouveau documentaire mettra en vedette Lady Gaga, mais elle ne sera pas seule dans ce rôle principal.

Ce film se concentrera sur sa relation et sa collaboration de dix ans avec feu Tony Bennett, considéré comme la dernière grande légende vivante du jazz aux États-Unis. Intitulé "The Lady and the Legend", ce documentaire sera disponible sur la plateforme Paramount+ dès le 13 décembre.

Il offrira également l'opportunité de découvrir un aspect inédit de Lady Gaga.