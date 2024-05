Jonathan Cohen a connu un immense succès avec les séries "La Flamme" et "Le Flambeau" sur Canal+ (plus de 100 millions de vues). L'acteur et réalisateur français annonce maintenant un nouveau film entièrement centré sur son personnage principal culte, Marc. Pour l'instant, aucune autre information n'a été dévoilée sur ce long-métrage, à l'exception de son titre : "Marc, le film".