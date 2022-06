Voilà une discipline sportive non pas méconnue mais mal connue : la boxe.

Si vous souhaitez mieux connaître ce sport, RDV à Soultz demain : les membres du Boxe Club de Soultz organisent un nouveau gala ce samedi 25 juin avec en tête d’affiche : Loris Barberio, boxeur professionnel haut rhinois âgé de 28 ans : “On va organiser déjà notre 10eme gala en 3 ans et demi d' existence. Ce sera mon 10e combat professionnel devant mon public et c'est une grosse pression pour moi”

Alors la boxe, comme nous vous le disions, est une discipline très mal connue du grand public, discipline étiquetée sport violent. Son image est égratignée et pourtant la réalité est plus complexe : “On l' appelle le noble art , je pense que c' est un sport qui est assez complet. Il faut tjs se surpasser. Il y a beaucoup de technique , ce n' est pas de la bagarre. Et puis il y a le respect, on doit respecter tout le monde.”

Respect, rigueur et discipline sont donc les maîtres mots dans la boxe. Pour Loris, en tout cas la boxe lui apporte beaucoup. “Ça m'apporte une hygiène de vie . Il y a un certain nombre de choses à respecter : pas trop de sorties, pas trop d' écarts alimentaires. Ça m' apporte une stabilité, ça m' apprend à me calmer. Franchement, je ne pourrai plus en passer. C 'est ma passion c' est mon métier, c’est devenu une drogue. Il me faut ça, il faut que je m' entraîne tous les jours, c’est obligé.”

Le gala de boxe organisé par le boxe club de soultz c’est ce samedi 25 juin dès 19h30. Au programme 10 combats amateurs et 1 professionnel. RDV à la MAB complexe sportif à Soultz. Petite restauration sur place.

A noter qu’une tombola sera organisée, au profit de la SPA de Colmar.