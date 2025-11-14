Lena Situation est de retour avec un nouveau livre “ Encore mieux”. Il est dispo depuis ce matin… mais surtout elle revient avec sa propre maison d’édition ! L’influenceuse de 27 ans a révélé sur les réseaux sociaux ce nouveau projet : sa propre maison d’édition qui a pour vocation de mettre en avant et publier des jeunes passionnés qui n’ont pas forcément 5 millions d’abonnés.

La jeune femme, qui cumule 11 millions d’abonnés sur diverses plateformes, a créé un nouveau compte Instagram pour sa maison d’édition, appelée Lena Editions.