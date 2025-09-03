The Weeknd entre un peu plus dans l'histoire de la musique grâce aux performances de cette chanson Blinding Lights”. Sortie initialement le 29 novembre 2019 sur les plateformes de streaming, la chanson pop aux sonorités eighties, s'est tout de suite imposée comme un succès instantané aux quatre coins du monde.

Et 6 ans plus tard, ce succès ne se dément pas !

Sur Spotify, la chanson reçoit toujours 1,5 million de streams quotidiens et cette fois c’est fait : "Blinding Lights" franchit officiellement le cap symbolique des 5 milliards d'écoutes. The Weeknd devient donc le tout premier artiste de l'histoire à posséder une chanson ayant dépassé les 5 milliards de streams. Soit l'équivalent de 32.000 années de temps d'écoute cumulé !