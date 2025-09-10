C’est la bonne nouvelle : Bigflo & Oli confirment la sortie d’un cinquième album studio. Album qui sortira début d’année prochaine, 3 ans après “les autres, c’est nous”attendu début d'année prochaine. Pour l’instant, le duo de rappeurs est encore en plein travail. Mais plusieurs morceaux sont d’ores et déjà enregistrés, et l’album sera peaufiné lors d’une résidence en Espagne, prévue à l’automne.

Ce nouveau projet est né après "une période difficile" pour les deux frères. Mais là ça va, ils sont en train de trouver un équilibre personnel et ca va se sentir dans l’album expliquent-ils