"The Life of a Showgirl", le 12e album de Taylor Swift arrivera le 3 octobre. Mais déjà il peut se vanter d’afficher un record ! L’album a déjà battu un record historique sur Spotify en devenant la page de pré-sauvegarde la plus populaire de l’histoire de la plateforme.

Taylor Swift n’en est pas à son premier record puisque son précédent album The Tortured Poets Department, était devenu le premier album de l’histoire de Spotify à dépasser 300 millions de streams en une seule journée. En 2024, elle était également devenue l’artiste la plus écoutée de la plateforme de streaming avec plus de 26,6 milliards de streams à l’échelle mondiale.