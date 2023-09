Il y a deux semaines, Drake a dévoilé un tout nouveau single, et aujourd'hui, ce morceau intitulé « Slime You Out » a atteint la première place du classement « Billboard Hot 100 ». C'est la douzième fois que le rappeur de Toronto réalise cet exploit, un chiffre véritablement impressionnant qui égale le record établi par Madonna.

Il est à noter que Drake n'est plus qu'à un titre du record du Roi de la pop, Michael Jackson, qui trône en tête du classement avec treize titres à la première place du Top 100.

Il est possible que ce record soit égalé, voire battu, avec la sortie imminente du prochain album de Drake. Bien que la date de sortie demeure encore inconnue, on peut s'attendre à ce que l'album regorge de morceaux susceptibles de prendre la première place du classement. L'avenir semble prometteur pour Drake et ses fans, qui attendent avec impatience son prochain chef-d'œuvre musical.