La superstar américaine a fait vibrer Lyon lors de son concert au Groupama Stadium, et par la même occasion, elle a battu le record d'affluence pour un concert d'une artiste féminine dans cette ville !

62 000 fans étaient présents pour chanter en chœur avec leur idole, surpassant ainsi les 45 000 spectateurs de Mylène Farmer, qui détenait le record jusqu'à présent.

Rihanna et Céline Dion n'ont pas non plus pu rivaliser face à l'incroyable popularité de Taylor Swift.

Si le record absolu pour un concert à Lyon reste détenu par Indochine avec 72 500 personnes en 2022, Taylor Swift a néanmoins marqué un grand coup en s'imposant comme la nouvelle reine des concerts féminins dans la ville.

Une performance saluée par les fans et les critiques, qui confirment une nouvelle fois le statut de Taylor Swift comme l'une des artistes les plus populaires au monde.