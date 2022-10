TF1 proposera ce samedi la grande finale de la saison 8 de "The Voice Kids". Pour l'occasion, il n’y aura non pas 4 mais 5 coachs. En plus de Julien Doré, Louane, Kendji Girac et Patrick Fiori, Gims fera office de "super coach".

Le rappeur participera aux répétitions des huit finalistes et commentera leurs performances en direct. Il sera lui aussi installé dans un fauteuil rouge. Gims chantera même avec les jeunes finalistes. Ce sera sans doute un medley de ses nombreux succès.