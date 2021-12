La 35eme édition du Téléthon débute aujourd’hui. Et pour celles et ceux qui l’ignorent peut-être encore, pour les quelques irréductibles comme on dit : le téléthon c’est un grand marathon caritatif de 30h destiné à financer la recherche médicale.

Après une édition confinée l'année dernière, le Téléthon va renouer cette année avec le terrain. des milliers de bénévoles vont se mobiliser partout en France pour vous inviter à des défis des manifestations et ainsi récolter un maximum de dons. “ Un téléthon des retrouvailles” !

Dans le Haut-Rhin, des baptêmes de plongée seront par exemple proposés demain à Nautilia Guebwiller par les plongeurs du Florival. En soirée un gala de boxe sera organisé toujours à Guebwiller mais à la salle 1860. Et puis à Ensisheim, ce samedi, RDV pour un Troc de livre et après midi jeux au foyer st martin. En plus du terrain, 30h de direct seront assurées sur France télévision dès ce soir avec plusieurs animateurs, ajournalistes sportifs et artistes pour animer le plateau.

Toutes les énergies seront déployées pour faire grimper le compteur des dons et aider la recherche à "sauver des vies". Car c’est l’essence même du téléthon : soutenir la recherche médicale et favoriser des avancées pour les maladies rares et orphelines. Aujourd’hui encore, 3 millions de personnes en France sont touchées par des maladies rares. Elles sont 350 millions dans le monde.

Cette année, le parrain du Téléthon n’est autre que Soprano. L’artiste se dit d’être fier de pouvoir associer son nom à cette cause et appelle le plus grand nombre à la mobilisation pour vaincre la maladie.

La 35eme édition de cet événement populaire et caritatif , le téléthon débute donc ce soir et s’achèvera dans la nuit de samedi à dimanche. L'an dernier, cette manifestation a récolté un peu plus de 77 millions d’euros, bien loin des 87 millions de l’édition précédente.

Pour faire des dons en faveur du téléthon, plusieurs solutions : le site internet www.telethon.fr ou le numéro gratuit 3637.