L'actrice française Eva Green annonce qu'elle rejoint le casting de la série à succès "Mercredi", diffusée sur la plateforme Netflix. Aux côtés de Jenna Ortega, l'actrice incarnera Tante Ophélia, la sœur de Morticia Addams (interprétée par Catherine Zeta-Jones). Un personnage aperçu de dos dans l'épisode final de la saison 2. La saison 3 a été commandée à l'été 2025, et le tournage devrait débuter début 2026, pour une diffusion prévue courant 2027.

Cette arrivée marque le retour d'Eva Green dans une série de genre après avoir incarné Vanessa Ives dans la série horrifique Penny Dreadful.