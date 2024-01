Très bientôt, The Weeknd fera son retour avec un nouvel album, clôturant ainsi une trilogie entamée avec "After Hours" et poursuivie par "Dawn FM". Pour accompagner cette sortie, un film est prévu. Dans celui-ci, on verra The Weeknd aux côtés de Jenna Ortega dans un film qu'il a produit, co-écrit et pour lequel il composera la bande originale. Les détails sur l'intrigue et le titre demeurent encore inconnus.