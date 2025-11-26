Billie Eilish a annoncé lors du dernier concert de sa tournée Hit Me Hard and Soft à San Francisco, la sortie d'un film de son concert. Un documentaire en 3D, co-réalisé avec James Cameron. La chanteuse a exprimé son enthousiasme sur Instagram, qualifiant cette tournée de l'une de ses préférées et décrivant la collaboration avec le cinéaste comme "un rêve devenu réalité".

Ce film promet une expérience immersive inédite pour celles et ceux qui n'auraient pas eu la chance d'avoir leur place ou qui aimeraient revivre le concert. Sortie prévue le 20 mars 2026 aux Etats-Unis.