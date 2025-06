Le 24 avril dernier, la chaîne M6 annonçait la future sortie de la future série quotidienne "Nouveau Jour". Une série avec notamment Bruno Solo, Jean Baptiste Maunier, Hélène Noguerra et Laëtitia Milot au casting. Le premier épisode de 25 minutes est attendu pour cet été.

Et c'est donc Hoshi qui a été choisie pour réaliser le générique de cette nouvelle série. La chanteuse compose et interprète le titre que vous entendrez quotidiennement sur M6 dès cet été ! On a hâte d'entendre ça...

Tourné depuis mi-avril dans la région de Montpellier, ce mélange haletant de soap-opera, thriller et comédie plonge dans les coulisses d'un hôtel familial 4 étoiles.

Depuis la disparition en mer de son propriétaire, le domaine Bartoli est dirigé par sa fille Louise, aînée d'une fratrie déchirée par un lourd secret. Alors que Théa (Marion Aymé), la nièce de Louise, revient en ville, décidée à se faire embaucher par sa tante, l'hôtel devient la cible d'un étrange corbeau...