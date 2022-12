Les titres principaux de la chanteuse américaine Britney Spears seront repris lors d’une comédie musicale en juin prochain à Broadway. L’artiste ne participera pas au développement du spectacle, mais touchera les droits d’auteur pour l’utilisation de ses chansons.

Ce spectacle se nommera "Once Upon a One More Time". Il racontera l’histoire de personnages issus des contes de fées tels que Cendrillon ou Blanche-Neige, avec une touche de féminisme et les succès de Britney Spears.