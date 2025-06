Patrick Paroux, alias Christian Parizot dans la série "Camping Paradis" et le spin off “Monsieur Parizot” , 2 séries diffusées sur TF1, va être nommé au titre d'ambassadeur de Colmar. C’est le maire de Colmar Eric Straumann qui l’annonce. Une cérémonie aura lieu ce jeudi en mairie.

L’acteur et metteur en scène français incarne à l’écran un colmarien pure souche et fier de ses origines. Ce jeune retraité adepte du cyclisme et fan de littérature criminelle et de films policiers. Par son rôle , il a su mettre à l'honneur la ville de Colmar !