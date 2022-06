Les Alsaciens peuvent se vanter d’un titre de champion de France .... Titre obtenu dans la consommation locale ! C'est chez nous que la consommation de produits locaux est la plus importante. C'est ce que révèle une étude IRI, une entreprise américaine spécialisée dans les conseils de consommation. Nouvelle preuve que les alsaciens sont très attachés à leur région.

Dans le détail, dans le Bas-Rhin, les marques locales représentent 8% du chiffre d'affaires des achats de produits de grande consommation. C’est pratiquement similaire dans le Haut-Rhin avec 7% . C'est quatre fois plus que la moyenne nationale et ce malgré des prix parfois plus élevés.

Au classement, les Alsaciens devancent les Bretons, les Basques, les Franc-Comtois et les Savoyards.