Cette ex-candidate c'est Marghe. La gagnante de The Voice 2021 est pressentie pour représenter notre pays à l'Eurovision 2023. La chanteuse vient de sortir son premier album "Alefa", et dans cet album se trouve la chanson "Au bout du monde". Et ce titre est jugé parfait par les internautes pour l'Eurovision.

Marghe ne confirme pas mais n'exclut pas la possibilité de se porter candidate. Autre artiste qui a émis l'idée de participer à l'Eurovision, c' est Mentissa. L'interprète de "Et Bam".