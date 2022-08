Une famille de Schiltigheim dans le Bas-Rhin ont joué au loto et ils ont bien fait. Ils ont coché les bons numéros du tirage du 23 juillet dernier, sur une grille validée au bureau de tabac Braun. C’est en regardant la télé qu’ils ont su que les gagnants, c’étaient eux !

La somme remportée est de 5 millions d’euros. La famille de Schiltigheim a pu récupérer ses gains dans les locaux de la Française des jeux le 4 août. Ils souhaitent désormais pouvoir s'offrir des appartements et maisons mais aussi voyager.

A savoir que ces gagnants alsaciens sont les deuxièmes en 2022 à remporter le gros lot à un jeu de la FDJ dans la région. Le 29 mars dernier, un joueur de Ribeauvillé avait raflé 1 million d’euros à la tombola My Million.

En ce qui concerne les plus gros gains remportés dans la région : le record est détenu par un joueur de Selestat qui a remporté plus de 157 millions d'euros à l'Euromillions en septembre 2020. En clair, la somme de 5 millions est belle mais elles reste loin des records et n'entrent pas dans le top 5 des plus gros gains FDJ gagnés en Alsace.