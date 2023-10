Alors que la mobilisation en faveur des Restos du Cœur est plus cruciale que jamais en raison de la grave crise que traverse l'association, nous avons la confirmation de la participation d'un premier artiste au spectacle après une absence de sept ans. Et quel artiste il est ! Il s'agit de Matt Pokora. L'artiste, actuellement engagé dans sa grande tournée "Epicentre Tour", sera bien présent en janvier pour l'événement. Sur son compte Instagram, il a partagé un message des Enfoirés avec ces mots : « On se voit là-bas ».

Le spectacle des Enfoirés de 2024 aura lieu à Bordeaux en janvier.