George Clooney et Jean Dujardin sont de retour dans la nouvelle publicité Nespresso et ils ne sont pas seuls. Dans la suite de la campagne télévisée “How far would you go for Nespresso”, les deux stars du cinéma sont rejointes par Camille Cottin, dont la carrière explose depuis le succès de la série Dix pour cent.

Les 3 stars ont tourné quelques spots ensemble. L’alchimie a visiblement bien pris, George Clooney s’est dit ravi de cette collaboration. "Nous avons passé un excellent moment à tourner cette suite. C’est toujours un plaisir de retrouver Jean", a-t-il dit saluant ensuite la touche d’élégance apportée par la brillante Camille Cottin.