Après Soprano, Kev Adams, Vianney ou encore Mika… Cette année, c'est la chanteuse Santa qui a été choisie comme marraine de la 39eme édition du Téléthon. l'évènement caritatif sera de retour les 5 et 6 décembre prochains et la chanteuse sera aux côtés des malades et de leurs familles pendant 30h de direct sur France Télévisions.

"J'ai envie de faire péter les compteurs des dons", affirme-t-elle.Chaque année depuis 1987, le Téléthon permet de récolter plusieurs dizaines de millions d'euros au profit de la recherche sur les maladies génétiques rares. L'an dernier, plus de 96 millions d'euros ont été collectés, près de 4 millions d'euros de plus qu'en 2023.