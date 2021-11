Un pont qui possède sa propre page facebook, il faut avouer que ce n'est pas commun. C’est le cas du pont de la Fonderie à Mulhouse !

Dans notre département, nous avons tous entendu parler de ce pont. Sa notoriété dépasse les frontières haut-rhinoises à cause des accidents en série qui s’y produisent. Cet ouvrage, qui passe en dessous d’une voie ferrée de la SNCF, est très très fréquemment percuté par des véhicules de plus de 2 mètres 70, sa hauteur limite. Des bus, des camions, des camionnettes aussi. Rien que ces derniers mois : 14 camionnettes, 2 camping-car, un bus et un pick-up se sont retrouvés pris au piège de ce pont. Des accidents à chaque fois, purement matériels heureusement !

Une page facebook recense donc ses “exploits”. Cette page suivie "le Pont de la Fonderie-Mulhouse " est suivie par plusieurs milliers d'internautes. On y trouve des photos et des articles de presse en lien aux nombreux accrochages constatés.

Aujourd’hui, la Ville de Mulhouse indique avoir agi. Elle a décidé d'installer des pancartes très voyantes, jaune et rouge fluo sur le pont de la Fonderie, pour attirer encore plus l'attention des conducteurs.

Des panneaux avec des photos de camionnettes qui ont percuté la jupe du pont ont aussi été placés le long de la route. La Ville de Mulhouse espère désormais éviter ce genre d'accidents.