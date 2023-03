Et c'est Courteney Cox. L'interprète de Monica dans Friends. Elle a inauguré avec beaucoup d'émotion son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood. L’actrice était entourée de sa famille : ses deux sœurs, sa fille et son fiancé. Mais elle était aussi entourée de ses amies, Jennifer Aniston et Lisa Kudrow. Rachel et Phoebe dans la série. C' est la 2 750e étoile inaugurée sur le Walk of Fame à Hollywood.