C’est l’heure de la pause pour le duo de youtubeurs. L'annonce a été faite par McFly sur les réseaux sociaux. Il est question pour le duo de «faire une pause de vidéos ». En cause, la recherche effrénée de la nouveauté qui n'a plus de sens, la vie familiale intense et surtout un burn-out pour l'un des deux. En l'occurrence, Carlito.

Pour l’instant, ils ne prennent plus de plaisir particulier à faire leur vidéo alors ils préfèrent s’arrêter pour le moment.

Le duo suivi par plus de 7,2 millions de fans compte bien revenir. Ils ont déjà plusieurs idées mais d’abord ils ont besoin de recharger les batteries.