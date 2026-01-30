C’est une photo de la superstar Dua Lipa, prenant le métro à Paris. La ligne 12 précisément . Et cette image de Dua Lipa prenant le métro comme n'importe quel Parisien avec son compagnon Callum Turner, a suscité une vague de commentaires amusés. "Une ligne de stars", a commenté la RATP, sur le compte officiel de la ligne 12, qui relaie d'habitude plutôt des bagages oubliés ou des annonces de travaux.

Dua Lipa est à Paris, comme de nombreuses autres stars, pour assister aux défilés de la Fashion Week Haute Couture.