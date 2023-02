Crédit: Wikimedia Commons : The Lion King European Premiere by Sassy

Et on sait qui va se charger de préparer cette série : une certaine Malia Obama. La fille du couple Obama. Malia n’a pas l’intention de suivre les traces de son père. Pas de politique pour elle mais du cinéma. Pour son premier projet, la jeune femme de 24 ans choisit de réaliser une sérié inspirée de la vie et de la carrière de Beyoncé. Pourquoi Beyoncé ? Parce que c’est l’une des personnalités préférées de ses parents. Cette série devrait être diffusée prochainement sur Amazon Prime Vidéo.