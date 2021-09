Si vous aimez l’humour, les stands ups, alors c’est certain, vous allez adorer la soirée prévue ce soir à Hésingue ! C’est la salle la Comète qui vous invite à sa soirée Sélection Humour.

“ Nous avons une grande soirée Sélection Humour avec un plateau stand up d’humoristes locaux. On aura 7 humoristes qui vont s'affronter sur scène. C’est un spectacle à partir de 15 ans par contre, parce qu'on se laisse la surprise de ce qu’ils vont dire donc on préserve les oreilles sensibles. Mais ca va etre une bonne soirée, une franche rigolade”, précise pour nous Julie Jordan, responsable programmation et communication de la Comète.

A la clé, 2 récompenses pour ces artistes ! L’un d’entre eux , celui qui sera sélectionné par le public, aura la chance de faire une première partie de spectacle en 2022 sur la scène hésinguoise !!! Les gagnants du prix du jury auront l’occasion de participer à une Masterclass organisée par Antoinette Colin, qui n’est autre que la directrice de la mythique salle parisienne “le point Virgule”.

Seront sur scène ce soir : Bartosz, Ben Ise, Blase, Cyrielle, Ouutch, Rheda Jean-Daniel et Sandrine Rychen. Des artistes pleins de talents qui ont hâte de se produire devant vous. Ils ont hâte de vivre cette expérience grâce à la Comète de Hésingue. C’est d’ailleurs l’une des vocations de cette salle : donner sa chance aux talents de demain.

“Depuis l’ouverture, on essaye de donner la chance à de jeunes artistes. On l’a déjà fait pour des chanteurs ou des groupes de musique. Là on avait envie de tabler dans les humoristes justement pour mettre en lumière notre soirée avec le point virgule du 3 décembre. A cette date, nous accueillerons les artistes du point virgule. On avait envie de donner au préalable la chance aux alsaciens de tenter l'expérience à la Comète.” explique Julie Jordan.

Il faut savoir que la Comète à Hésingue est une salle de spectacle mais aussi un complexe culturel et sportif avec une programmation sur toute l' année civile, de janvier à décembre. En 2019, la salle peut se vanter d’avoir accueilli 40 000 personnes. Après un an et demi d’interruption à cause de la crise sanitaire, les activités ont enfin pu reprendre. Pensez d’ailleurs à jeter très régulièrement un œil sur la programmation de la Comète à Hésingue car pas moins de 18 spectacles sont programmés en 13 semaines. Beau rythme de croisière !

Mais attention cette reprise ne se fait pas n' importe comment. Si le placement est désormais libre, le pass sanitaire (vaccin certificat de guérison ou test négatif) est obligatoire, tout comme le port du masque.

La soirée “Sélection Humour” est donc prévue pour ce soir 20h30 à la Comète de Hésingue. Les portes ouvriront dès 19h30.

Retrouvez toutes les infos sur https://www.lacometehesingue.fr/