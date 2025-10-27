Après le succès de "Dix pour cent" en série, les agents de stars vont se retrouver dans un film. Actuellement en tournage, il sortira courant 2026. On ignore l’intrigue mais la bonne nouvelle c'est que tous les acteurs principaux de la sérieseront dans le film : Laure Calamy, Nicolas Maury ou encore Camille Cottin.

En revanche, il y a un acteur qu'on n'imaginait pas au casting et qui, pourtant y sera bien : George Clooney. Il l'a annoncé lui-même et indique ne pas avoir hésité une seconde. George Clooney retrouvera donc Camille Cottin, son acolyte dans la pub Nespresso.

Pour info : il est possible de revisionner les épisodes de Dix pour cent sur le site et l'application de France Télévisions.