Les noms des prochains candidats de l’émission “Danse avec les stars” sont dévoilés progressivement. On savait déjà que Laure Manaudou, Julien Lieb et Stéphane Bern seraient en compétition. On sait à présent aussi que Miss France 2025 Angélique Angarni-Filopon participera, tout comme Philippe Lellouche. L’acteur a confirmé par erreur sa participation lors d’une interview.

Mais surtout une star internationale a été confirmée. Une star qui va faire plaisir aux nostalgiques des années 90. Puisque c’est le nom de Ian Ziering qui a été annoncé. L’interprete de Steve Sanders dans la série culte Beverly Hills. L'acteur américain a d’ailleurs publié une vidéo pour évoquer sa joie de faire cette émission en France.