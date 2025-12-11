Une star internationale annoncée au casting de "Danse avec les Stars"
Un acteur américain, star de la série Beverly Hills, sera là !
Ian Ziering
Les noms des prochains candidats de l’émission “Danse avec les stars” sont dévoilés progressivement. On savait déjà que Laure Manaudou, Julien Lieb et Stéphane Bern seraient en compétition. On sait à présent aussi que Miss France 2025 Angélique Angarni-Filopon participera, tout comme Philippe Lellouche. L’acteur a confirmé par erreur sa participation lors d’une interview.
Mais surtout une star internationale a été confirmée. Une star qui va faire plaisir aux nostalgiques des années 90. Puisque c’est le nom de Ian Ziering qui a été annoncé. L’interprete de Steve Sanders dans la série culte Beverly Hills. L'acteur américain a d’ailleurs publié une vidéo pour évoquer sa joie de faire cette émission en France.