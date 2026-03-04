Unser Liaderheft, concert en alsacien
Sarah Frick, issue d’une formation accordéon et chant lyrique, accompagnée de Daniel Muringer, membre historique du groupe Géranium depuis 1975, ont puisé dans un riche patrimoine chansonnier régional issu des ouvrages de Goethe, en passant par Weckerlin, Lefftz, Pinck et Wilhelm. Ce trésor de plus d’un millier de chansons issues de la tradition, en langues d’Alsace, est mis en regard avec des textes de poètes régionaux, tels Nathan Katz, Émile Storck ou Victor Schmidt, dont les vers ont été amoureusement mis en musique. Une variété d’instruments contribue à faire sonner la langue : mandole, nyckelharpa, flûte à bec, dulcimer, guitare et accordéon pour habiller les voix. Durée : 75 min - Tout public. Tarif : 10 € (5 € pour les moins de 12 ans). Sur réservation (billetterie à l’accueil de la médiathèque et sur place le soir du concert dans la limite des places disponibles).
Lieu
68740 FESSENHEIM
Date
du 25 mars 2026 à 20h00
au 25 mars 2026 à 21h15