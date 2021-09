Les dons du sang, on en parle régulièrement sur Flor Fm, parce que c’est important ! Les stocks sont au plus bas depuis des mois. Cela fait 18 mois que la crise sanitaire impacte les collectes ! Là, d’une situation inquiétante nous venons de passer à une situation dangereusement critique selon l’EFS, l’Etablissement Français du Sang.

Avec 77.000 poches de globules rouges, les réserves sont inférieures au niveau satisfaisant de 100.000. C’est du jamais vu ! Ces 2 dernières semaines, pas moins de 15% des rendez-vous sont restés vacants. Les collectes en entreprises, dans les lycées et sur les campus sont encore en grande partie suspendues. Or, elles représentent à elles seules 20 à 30% des dons.

Conséquence : l’EFS s’engage dans un marathon et se donne l’objectif d'augmenter les réserves de 30.000 poches en 3 semaines. Pour ce faire , les établissements de collecte accueilleront TOUS les donneurs qui se présenteront à leur porte. Y compris ceux qui n’ont pas pris rendez-vous. Une mobilisation exceptionnelle de ses équipes et de ses capacités de collecte va être déployée d'ici le 17 octobre.

Pour donner son sang, on vous rappelle qu'il faut avoir entre 18 et 70 ans. Il faut être en bonne santé. Sur place, vous rencontrerez un médecin. Ce dernier vous questionnera et vous dira si pouvez, ou pas, être donneur ! Précisons que le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang.

Si vous souhaitez franchir le pas, notez que vous pouvez donner votre sang à l'hôpital du Hasenrain à Mulhouse, ou alors à la Maison du don , rue du hohneck à Colmar. Des collectes mobiles sont également régulmièrement organisées. Elles sont recensées via le site www.dondesang.efs.sante.fr