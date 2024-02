Effectivement, le même jour, le 11 février, Usher s’est uni en mariage. Profitant de son séjour à Las Vegas, juste après son spectacle, il a épousé sa petite amie, Jennifer. Le couple a célébré son engagement en toute discrétion dans une chapelle pouvant accueillir seulement 30 invités.

Usher et Jennifer sont en couple depuis 2019 et sont les parents de deux enfants âgés de 3 et 4 ans.