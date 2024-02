Le chanteur américain a révélé qu'il travaille sur le développement d'une série de fiction inspirée de sa discographie, en collaboration avec Universal. Cette série explorera les thèmes de la musique, des secrets, de la romance et du sexe. Pour l'instant, les dates de tournage et de diffusion n'ont pas été annoncées, tout comme le titre de la série et le casting complet. Cependant, il est prévu qu'Usher fasse une apparition dans la série.