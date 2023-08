Un épisode de chaleur intense s’installe en France. Avec des températures élevées qui commencent à se généraliser, l'Hexagone pourrait connaître son épisode de chaleur le plus intense de l'été et l'un des plus tardifs jamais enregistrés selon les prévisionnistes de Météo France. Ce vendredi, 19 départements sont en alerte orange canicule. Pour l’instant c’est une alerte jaune qui est de mise dans le Haut-Rhin.

Malgré tout chez nous aussi il va faire très chaud ces prochains jours. Le pic de chaleur est attendu pour milieu de semaine prochaine. Le moment idéal de rappeler les bons gestes à adopter en cas de forte chaleur.

Première règle incontournable et indispensable ! l’hydratation. Il faut boire 1L5 par jour au moins. Et de l'eau évidemment c’est primordial. Les boissons sucrées et l’alcool sont à bannir car elles ont plutôt tendance à déshydrater. La lutte contre la chaleur passe par une bonne alimentation. Privilégiez des repas légers et frais à base de légumes, crudités et de fruits.

Côté logement, maintenez rideau et volets bien fermés durant la journée, aérez la nuit. Évitez de sortir aux heures les plus chaudes et si besoin n’hésitez pas à vous rendre dans un endroit climatisé pour profiter de la fraîcheur.. On pense notamment aux grandes surfaces, aux cinémas , bibliothèques etc….

Les personnes vulnérables au coeur des attentions !

Dernière petite recommandation et pas des moindres: pensez à prendre de nouvelles des personnes fragiles autour de vous. Pensez à donner régulièrement de vos nouvelles à vos proches, notamment des personnes âgées, souffrant de maladies chroniques ou isolées. Accompagnez les dans un endroit frais.

De manière générale, Louis Laugier, préfet du Haut-Rhin, appelle chacun à la plus grande vigilance. Toutes les recommandations pour se protéger contre les fortes chaleurs sont consultables sur le site internet du ministère des solidarités et de la Santé https://solidarites-sante.gouv.fr/. Un numéro d’information est également à disposition du public : 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe entre 9H et 19H.