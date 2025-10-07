Vaimalama Chavez change littéralement de style

Elle s'est rasée la tête pour la bonne cause... Les internautes saluent son courage !

Vaimalama Chavez
Vaimalama Chavez
Crédit : Viince Movie's - Suscite l'émotion !

Miss France 2019 vient de surprendre tout le monde en arborant un look très différent; Désormais elle est chauve.  L’ancienne reine de beauté s’est rasée la tête. Non pas par caprice de mode mais pour une bonne cause ! 

Si elle s’est entièrement rasée la tête s’est pour soutenir les femmes atteintes de cancer.  Sur instagram, elle a expliqué vouloir faire don de ses cheveux à une association qui fabrique des perruques pour les malades. 

 

TITRES DIFFUSÉS

Voir plus