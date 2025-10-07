Miss France 2019 vient de surprendre tout le monde en arborant un look très différent; Désormais elle est chauve. L’ancienne reine de beauté s’est rasée la tête. Non pas par caprice de mode mais pour une bonne cause !

Si elle s’est entièrement rasée la tête s’est pour soutenir les femmes atteintes de cancer. Sur instagram, elle a expliqué vouloir faire don de ses cheveux à une association qui fabrique des perruques pour les malades.