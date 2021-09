Coup de projecteur sur l’Aquateam de Kaysersberg, club de plongée sous-marine basé à l’espace nautique “Arc-en ciel”. Ce club propose tout au long de l’année des séances « formation » à la piscine de Kaysersberg, des séances d'entraînement en extérieur et même une fois par an une sortie en mer.

Mais si on parle tout particulièrement aujourd'hui, c’est parce que, samedi, le club Aquateam va se mobiliser ce samedi 04 septembre pour sensibiliser le public à la nécessaire pratique d’un sport. Or avant de se lancer dans une pratique sportive, encore faut-il connaître sa réelle condition physique. Et c’est le but de la journée nommée"Ca va la Forme ?" : permettre à chacun d’évaluer sa forme physique.

" Après la période de la covid qu'on a connue, pas mal de gens sont devenus plus sédentaires. Cette journée est destinée à tester sa condition physique avant de reprendre une pratique sportive ou s'inscrire dans un club." nous a précisé Philippe Grob Responsable de la Commission d’Activité Plongée du Club de l’Aqua Team Kaysersberg .

Pour évaluer sa forme physioque, 6 exercices simples seront proposés puis une note sur 5 sera attribuée. 5 étant la meilleure note ! Des conseils précis seront dispensés par des professionnels : " Des professionnels de réseau santé Colmar animeront ces tests avant d orienter le public vers les différents activités existantes" indique encore M. Grob.

Cette journée de test est ouverte à tous : des enfants jusqu' aux seniors en passant par les adultes. En clair, que vous ayez entre 3 et 80 ans,vous êtes tous attendus à l' espace nautique de Kaysersberg. Et rassurez-vous au terme de la journée test pas question de vous forcer la main pour un quelconque abonnement. Philippe Grob insiste bien sur ce point : " Ce sont les gens qui décident. Libre à chacun de s'inscrire dans un club mais la reprise sportive peut aussi passer par de la marche. Pas besoin de forcément s affilier à un club."

La journée "Ca va la forme? " organisée par le club Aqua Team de Kaysersberg, c’est ce samedi 04 septembre. RDV de 10h à 17H . Pass sanitaire requis pour les activités en intérieur mais pas pour celles en extérieur.

Cerise sur le gâteau : cette journée, qui s’inscrira dans le cadre du Sport Santé, sera gratuite. Le coût de la journée est pris en charge par le club et par le comité départemental.