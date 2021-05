Mardi soir, France 2 diffusait un nouvel épisode de Rendez-vous en terre inconnue. Vianney est allé en Ethiopie rencontrer le peuple Afar. A l'occasion de la diffusion, Vianney a raconté une petite anecdote sur l’émission. Au moment de quitter le peuple Afar, Vianney a voulu donner ses vêtements, ses chaussures au peuple mais ça lui a été interdit par la production. La production leur avait déjà donné des objets plus utiles et surtout plus adéquate à leur mode de vie.